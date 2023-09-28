Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить экзамен по русскому языку для мигрантов

Примечательно, что бизнес-омбудсмен характеризует нехватку рабочей силы ростом российской экономики. Согласно его мнению, сегодня наблюдается беспрецедентный дефицит рабочих рук за всю историю наблюдений.
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