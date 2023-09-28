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Закон и Порядок

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить экзамен по русскому языку для мигрантов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отменить экзамен по русскому языку для мигрантов

Примечательно, что бизнес-омбудсмен характеризует нехватку рабочей силы ростом российской экономики. Согласно его мнению, сегодня наблюдается беспрецедентный дефицит рабочих рук за всю историю наблюдений.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Титов тебя надо посадить в тюрьму и отнять у тебя все накраденное в России . Подонок ты
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14 час.
Александр Рожков
Вот гаденыш!
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12 час.

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