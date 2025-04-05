Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет участвовать в переговорах по Украине

На фоне усилий новой администрации США во главе с президентом Трампом по разрешению конфликта на Украине руководство Североатлантического альянса заявило, что блок не намерен принимать участие в переговорах по этому вопросу.
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