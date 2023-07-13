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OceanGate выставляет подводный аппарат на продажу. Кто-то рискнет его купить?

Подводный аппарат от OceanGate выставлен на продажу «всего» за 795 000 долларов, но брокер, который пытался продать его в течение последних 5 лет, считает, что шансы на то, что это произойдет, равны нулю, и действительно хочет избавиться от него.

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