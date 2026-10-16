Засыпанная больница, грязевой плывун в подвале или это так строили? В последнее время, тема засыпанных зданий, стала очень популярна, и не только среди исследователей реального прошлого, но так же среди их оппонентов и скептиков, страждущих добиться популярности на разоблачении всех и вся.
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