Засыпанная больница, грязевой плывун в подвале или это так строили? В последнее время, тема засыпанных зданий, стала очень популярна, и не только среди исследователей реального прошлого, но так же среди их оппонентов и скептиков, страждущих добиться популярности на разоблачении всех и вся.