Объединенные Арабские Эмираты: Korean Air продолжает приостанавливать полеты между международным аэропортом Инчхон (ICN/RKSI), обслуживающим Сеул в Южной Корее, и международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах до дальнейшего уведомления из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.