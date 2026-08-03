Объединенные Арабские Эмираты: Korean Air продолжает приостанавливать полеты между международным аэропортом Инчхон (ICN/RKSI), обслуживающим Сеул в Южной Корее, и международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах до дальнейшего уведомления из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.
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