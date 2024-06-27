При анализе доставленного на Землю образца астероида Бенну учёные обнаружили признаки водного прошлого

Миссия НАСА OSIRIS-REx (Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность – Regolith Explorer) доставила на Землю образец астероида Бенну массой 4,3 унции (121,6 грамма), который хранит тайны прошлого Солнечной системы и пребиотической химии, способствовавшей зарождению жизни на Земле.
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