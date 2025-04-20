В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Музаффарджона Ибодуллозоды за нападение на женщину

НД

Наталья Дорожкина

Лишать гражданства нужно однозначно и незамедлительно. Его жену сразу выдворять из России навсегда, а его самого - после отбывания срока - тоже без права въезда Россию. Что касается судьи, это уже не странно, а страшно. Наши сограждане не имеют права ни себя защитить, ни своих родных, ни своих сограждан от этой оголтелой ненависти- остаются виноватыми и получают большие сроки или штрафы. Зато «бесценных специалистов» наши чиновники, суды и правоохранители нежно любят.