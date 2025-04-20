ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива (ИИ) Напомним, что в Московском метрополитене произошел неприятнейший инцидент с участием 61-летней русской женщины и семейной пары из Таджикистана.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Музаффарджона Ибодуллозоды за нападение на женщину
Комментарии
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НД
Наталья Дорожкина
Лишать гражданства нужно однозначно и незамедлительно. Его жену сразу выдворять из России навсегда, а его самого - после отбывания срока - тоже без права въезда Россию. Что касается судьи, это уже не странно, а страшно. Наши сограждане не имеют права ни себя защитить, ни своих родных, ни своих сограждан от этой оголтелой ненависти- остаются виноватыми и получают большие сроки или штрафы. Зато «бесценных специалистов» наши чиновники, суды и правоохранители нежно любят.
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23 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Еще один мухаджон хуйсбулы. Когда уже ити ищаки передохнут.
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2 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Никогда вы видели очередь на границе там их тысячи и всех пускают
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1 час.
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