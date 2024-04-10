Когда закончится отопительный сезон в Барнауле?

Стало известно, когда примерно в краевой столице отключат центральное отопление Первая декада апреля в Алтайском крае выдалась очень теплой: в отдельные дни столбики термометров поднимались выше +15 градусов.
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