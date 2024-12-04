Пожилая петербурженка отдала аферистам почти 10 миллионов рублей

Пожилая женщина из Санкт-Петербурга попалась на уловку фальшивых сотрудников «Росфинмониторинга». Аферистам удалось выманить у жертвы около 9,8 миллиона рублей Согласно предварительным данным, 3 декабря в полицию обратилась 70-летняя жительница дома на Авиационной улице.
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