Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили награды в Петербурге

РИА Новости/Станислав Красильников Участникам специальной военной операции, прошедшим переподготовку, вручили государственные награды и жилищные документы, сообщило в понедельник, 22 апреля министерство обороны РФ.
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