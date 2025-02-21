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Царьград

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Арбитр наказан за автограф Месси после игры Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Арбитр наказан за автограф Месси после игры Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Судья Марко Ортис наказан за запрос автографа у Лионеля Месси после матча «Интер Майами» против «Канзас-Сити» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

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