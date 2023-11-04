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Еще один онлайн-коуч оказался под следствием

Еще один онлайн-коуч оказался под следствием

Аяз Шабутдинов продавал курсы по развитию бизнеса. Цена уроков доходила до 1 млн рублей. Принцип лекций, как утверждают потерпевшие, сводился к формуле «верь в себя — и все получится»Один из самых успешных и известных онлайн-бизнес-коучей России Аяз Шабутдинов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве.

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