Ресурсная сделка с Киевом позволит Трампу влиять на Россию — минфин США

Сделка о передаче США доступа к украинским недрам подарит американскому президенту дополнительные возможности повлиять на Россию, заявил министр финансов США Скотт Бессент 5 мая в ходе конференции Института Милкена в Калифорнии.
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