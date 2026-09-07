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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Робот Microduck собрал заказов на месяцы вперед благодаря китайской сборке

Робот Microduck собрал заказов на месяцы вперед благодаря китайской сборке

Двуногий робот-утка ростом 25 сантиметров и стоимостью 399 долларов стал наглядной демонстрацией того, какую роль играет Китай в глобальной гонке по внедрению искусственного интеллекта в физический мир.

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