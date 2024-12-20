Проездной по Карте жителя НСО заработает с 23 декабря в Новосибирске

Держатели «Социальной карты», Карты школьника и студента, Единой транспортной карты могут привязать свой проездной к Карте жителя Новосибирской области и совершать транспортные поездки со всеми преимуществами с 23 декабря.
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