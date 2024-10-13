6–7 декабря 2024 года в Москве состоится IX Всероссийский форум «Кредитный консалтинг 2024». Форум является деловой, образовательной и дискуссионной платформой для обсуждения последних экономических трендов, изменений в отрасли и регулировании рынка кредитного консалтинга.