6–7 декабря 2024 года в Москве состоится IX Всероссийский форум «Кредитный консалтинг 2024». Форум является деловой, образовательной и дискуссионной платформой для обсуждения последних экономических трендов, изменений в отрасли и регулировании рынка кредитного консалтинга.
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