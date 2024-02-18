Город эскимосов построили в Новосибирске в девятый раз

Фестиваль традиционного прошел на берегу Новосибирского водохранилища. В нынешнем году в нем приняли участие 1300 новосибирцев и гостей из разных регионов России, причем добрая четверть из них – дети и подростки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии