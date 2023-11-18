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Свежие комментарии

  • dmitry shvarts
    Опять очепятка..😀правельно  Пишется через ИЛучшие Сопрано Ро...
  • Юрий
    Благодарю за замечание, произошла опечатка, и никто не обратил вниманмя, (((((  ведь на картинке написал правельно ....Лучшие Сопрано Ро...
  • dmitry shvarts
    Друзья. Слово СОПРАНО пишется через букву О, а не сапрано. Исправьте ошибку в заголовке. Спасибо.Лучшие Сопрано Ро...

Музыкальные новости

Музыкальные новости

Если прошлая неделя была богата на горячие новые треки, то на этой поживиться практически нечем. То ли наступление метеорологической зимы сказывается на деятельности отечественных  музыкантов, которые просто решили уйти в зимнюю спячку, то ли все готовятся к предстоящим новогодним торжествам, в надежде как можно больше заработать засиживаясь в студиях звукозаписи допоздна и создавая композиции, прославляющие один из самых главных праздников года которые можно спеть под фонограмму на корпаративе.

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