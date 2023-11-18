Музыкальные новости

Если прошлая неделя была богата на горячие новые треки, то на этой поживиться практически нечем. То ли наступление метеорологической зимы сказывается на деятельности отечественных музыкантов, которые просто решили уйти в зимнюю спячку, то ли все готовятся к предстоящим новогодним торжествам, в надежде как можно больше заработать засиживаясь в студиях звукозаписи допоздна и создавая композиции, прославляющие один из самых главных праздников года которые можно спеть под фонограмму на корпаративе.