Жизнь, отданная тексту… Если верить в переселение душ, то у меня в предках явно был кто-то из таких вот средневековых трудяг…Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жизнь, отданная тексту… Если верить в переселение душ, то у меня в предках явно был кто-то из таких вот средневековых трудяг…Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение.
Свежие комментарии