Западный Берег и сектор Газа: Два человека были ранены в Калькилье, провинция Калькилия, ранним утром после того, как израильские силы применили боевые патроны и слезоточивый газ во время рейда.
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