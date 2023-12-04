Создание «военного Шенгена» столкнулось с политической проблемой

Эксперты оценили вероятность создания «военного Шенгена» в странах НАТО @ U.S. Army Tекст: Илья Абрамов В НАТО предложили создать «военный Шенген», который позволил бы военным альянса свободно перемещаться между странами блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии