Гендиректор «Кайрата» Есимов: «У клуба есть главный вектор – это развитие собственных футболистов»

Новый генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал о своих целях и задачах в клубе дал небольшое интервью официальному сайту клуба, где рассказал о своем назначении, поделился своим первым впечатлением, а также рассказал о поставленных целях и задачах.