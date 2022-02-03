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Гендиректор «Кайрата» Есимов: «У клуба есть главный вектор – это развитие собственных футболистов»

Новый генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал о своих целях и задачах в клубе дал небольшое интервью официальному сайту клуба, где рассказал о своем назначении, поделился своим первым впечатлением, а также рассказал о поставленных целях и задачах.

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