Минмолодежи РТ сообщило о намерении создать круглогодичный детский лагерь

Круглогодичный лагерь для детей с образовательным уклоном может появиться в Татарстане. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».
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