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Татар-информ

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Аркадий Новиков в Казани рассказал, как его не взяли на работу в «Макдональдс»

Аркадий Новиков в Казани рассказал, как его не взяли на работу в «Макдональдс»

На заре карьеры ныне ставший известным ресторатором Аркадий Новиков пытался устроиться на работу в сеть заведений быстрого обслуживания «Макдональдс», однако ему оттуда не перезвонили после собеседования.

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