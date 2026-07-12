В Минобороны России рассказали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые украинскими военными для разгрузки и хранения продукции военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие их доставку в порты Украины.