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В Минобороны России рассказали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

В Минобороны России рассказали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые украинскими военными для разгрузки и хранения продукции военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие их доставку в порты Украины.

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