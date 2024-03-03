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Что ещё Украина считает "своим"?

Что ещё Украина считает "своим"?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ ЗАПАДУ РАЗБОМБИТЬ КРАСНОДАР: ЛАВРОВ ВЗЯЛ КИЕВ ЗА ЯЗЫК Зеленский "пообещал" Западу пулять передаваемым Киеву дальнобойным высокоточным оружием только по целям на территориях, которые Украина считает "своими".

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