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Пентагон: Киев доложил Ллойду Остину о планах ВСУ в Курской области

Пентагон: Киев доложил Ллойду Остину о планах ВСУ в Курской области

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в ходе визита в украинскую столицу узнал от киевских властей о планах Вооружённых сил Украины в Курской области, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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