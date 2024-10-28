Пентагон: Киев доложил Ллойду Остину о планах ВСУ в Курской области

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в ходе визита в украинскую столицу узнал от киевских властей о планах Вооружённых сил Украины в Курской области, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
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