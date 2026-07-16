Кормят бойцов под обстрелами: Хейсканен рассказал о волонтерах из Белгорода

Финский военкор Кости Хейсканен рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru о волонтерах из Белгородской области, которые помогают семьям бойцов находить без вести пропавших, а также встречают и кормят наших военных.
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