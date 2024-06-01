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Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал Сергей Каракаев сообщил о возвращении полетных заданий на военные объекты в США, цитата, в ответ на рост активности американских сил.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Дождик осенний, поплачь обо мне... ( руководство к размышлениям для ВСУ)...
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19 час.
Владимир Елкин
Ядерная война близко-близко! Не пора ли проучить Запад полным уничтожением &quot;велико&quot;британии? Кому захочется повторить участь бритов вместо навара на военных поставках???
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18 час.
A
Air
Жидонедобиток ты уже приплыл к своему позорному концу!!!
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