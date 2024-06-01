Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Evgenija Palette Дождик осенний, поплачь обо мне... ( руководство к размышлениям для ВСУ)...

Владимир Елкин Ядерная война близко-близко! Не пора ли проучить Запад полным уничтожением "велико"британии? Кому захочется повторить участь бритов вместо навара на военных поставках???