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Русская весна

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Капитан Flydubai рассказал новые детали атаки второго пилота

Капитан Flydubai рассказал новые детали атаки второго пилота

Капитан рейса Flydubai FZ1073 Смит Маччхар, получивший серьёзные травмы в результате нападения второго пилота во время перелёта из Дубая в Тель-Авив, дал первые подробные интервью инциденту.

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