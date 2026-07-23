Дворянский: новая доктрина заставит мошенников менять привычные схемы

На этой неделе пресс-службой Минцифры Российской Федерации оказался представлен для общественного обсуждения проект стратегического документа, определяющего направления борьбы с преступлениями в кибер-сфере до 2035 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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