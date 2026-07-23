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Дворянский: новая доктрина заставит мошенников менять привычные схемы

Дворянский: новая доктрина заставит мошенников менять привычные схемы

На этой неделе пресс-службой Минцифры Российской Федерации оказался представлен для общественного обсуждения проект стратегического документа, определяющего направления борьбы с преступлениями в кибер-сфере до 2035 года.

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Комментарии
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Tigra07
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