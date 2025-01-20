Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

ИК АКБФ: События недели и ожидания

ИК АКБФ: События недели и ожидания

Под влиянием неоднородного, в значительной мере неблагоприятного для спроса характера макроэкономической статистики ведущих развитых стран и с учетом возможного — исходя из исторической практики — повышения «спроса на качество» в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, вероятность снижения диапазона ставок федеральных фондов США к концу 2025 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх