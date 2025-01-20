ИК АКБФ: События недели и ожидания

Под влиянием неоднородного, в значительной мере неблагоприятного для спроса характера макроэкономической статистики ведущих развитых стран и с учетом возможного — исходя из исторической практики — повышения «спроса на качество» в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, вероятность снижения диапазона ставок федеральных фондов США к концу 2025 г.