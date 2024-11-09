МИД России: Киев открыто поддерживает террористов в Африке

Открытая поддержка террористов в Африке киевским режимом – неприемлемая практика, с которой Россия будет бороться, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии