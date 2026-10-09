Как совместить ПДС и ИИС-3 без потери налоговых льгот: разбор на личном опыте

Последние пару лет тема долгосрочных накоплений стала звучать совсем иначе, чем раньше. Если ещё недавно все обсуждали классические индивидуальные инвестиционные счета, то теперь в разговорах всё чаще всплывает загадочная аббревиатура ПДС.
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