Как совместить ПДС и ИИС-3 без потери налоговых льгот: разбор на личном опыте

Последние пару лет тема долгосрочных накоплений стала звучать совсем иначе, чем раньше. Если ещё недавно все обсуждали классические индивидуальные инвестиционные счета, то теперь в разговорах всё чаще всплывает загадочная аббревиатура ПДС.