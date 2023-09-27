На Украине признали, что дальнобойные ракеты не помогут

Дальнобойные западные ракеты ATACMS и Taurus, которые могут быть переданы Украине, не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского вооружения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии