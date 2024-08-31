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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Cerebras Systems запустила «самую мощную в мире» ИИ-платформу для инференса Американ...

Cerebras Systems запустила «самую мощную в мире» ИИ-платформу для инференса Американ...

Cerebras Systems запустила «самую мощную в мире» ИИ-платформу для инференсаАмериканский стартап Cerebras Systems, занимающийся разработкой чипов для систем машинного обучения и других ресурсоёмких задач, объявил о запуске, как утверждается, самой производительной в мире ИИ-платформы для инференса — Cerebras Inference.

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