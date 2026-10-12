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«Путин уверен, что переживёт Украину – надо его добить» – бывший шеф Пентагона

«Путин уверен, что переживёт Украину – надо его добить» – бывший шеф Пентагона

Необходимо усилить давление на российское население не только в военном плане, как это делают террористические атаки Зеленского, но и подключить международные экономические рычаги.

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