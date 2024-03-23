Слово «дружба» засияло новыми красками

На первом межрегиональном конкурсе «Самый дружный интеркласс», гостеприимной площадкой которого стал Ямальский многопрофильный колледж 22 марта, встретились команды школ из Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района.
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