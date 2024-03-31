Глава Нацсобрания Франции Браун-Пиве: В контексте помощи Украине возможно все

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Ещё одна боевая мартышка вылупилась . Раз уж сама браун-в-пиве собралась воевать с Россией то трындец нам... (впервые слышу об этом персонаже) Эй!, французы! Вы там ближе к этим идиотам - микролеону и браун-в-пиве, дайте им тапком по макушке, пока первые партии гробов не пошли в париж.