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Глава Нацсобрания Франции Браун-Пиве: В контексте помощи Украине возможно все

Глава Нацсобрания Франции Браун-Пиве: В контексте помощи Украине возможно все

В контексте оказания поддержке киевскому режиму «все остается возможным». С таким заявлением выступила глава Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве во время совместного брифинга со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.

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Комментарии
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Евгений Благородный
В контексте военной силы России тоже можно всё.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Ещё одна боевая мартышка вылупилась . Раз уж сама браун-в-пиве собралась воевать с Россией то трындец нам... (впервые слышу об этом персонаже) Эй!, французы! Вы там ближе к этим идиотам - микролеону и браун-в-пиве, дайте им тапком по макушке, пока первые партии гробов не пошли в париж.
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12 час.

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