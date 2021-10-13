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"Золотая отметка": на 2 знака зодиака звезды обрушат денежный дождь в ближайшие дни

"Золотая отметка": на 2 знака зодиака звезды обрушат денежный дождь в ближайшие дни

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака смогут испытать счастье от неожиданного обогащения. Представителей двух созвездий буквально поглотит золотая лихорадка, а сказочное богатство ожидает их уже в этом месяце.

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