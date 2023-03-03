🌾🍚 Аграрии Крыма начали переходить на выращивание выгодных сельхозкультур за счёт воды из Северо-Крымского канала «Есть намерения со стороны сельхозпроизводителей, которые подтвердили получение тех или иных объёмов для поливного сезона 2023 года.