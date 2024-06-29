Древние люди Homo sapiens жили в Пиренеях 31,8-36,2 тысячи лет назад

Археологи обнаружили в Испании древние останки Homo sapiens. Исследования показывают, что люди современного анатомического типа появились на территории Пиренейского полуострова гораздо раньше, чем считалось ранее.
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