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ВС Украины на купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

ВС Украины на купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией о том, что за прошедшие 24 часа в результате действий российских военных на купянском направлении ВСУ лишились до двух рот личного состава.

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