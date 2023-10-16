ВС Украины на купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский поделился информацией о том, что за прошедшие 24 часа в результате действий российских военных на купянском направлении ВСУ лишились до двух рот личного состава.
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