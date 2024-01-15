Овсянка из Новосибирской области получила "Знак качества"

Роскачество включило компанию из Новосибирской области в список лучших производителей овсянки.Роскачество признало овсяные хлопья из Новосибирской области одной из лучших в России и вручило "Знак качества" ООО "Первая Крупяная Компания".
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