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Губернатор озвучил важную задачу новому главврачу Александро-Мариинской больницы

Губернатор озвучил важную задачу новому главврачу Александро-Мариинской больницы

Чуть менее месяца назад в главной астраханской больнице региона сменился руководитель - после пяти дет руководства на место Евгения Калашникова пришел Марат Сайфулин, который последние 15 лет возглавлял областной противотуберкулезный диспансер.

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