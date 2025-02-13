Губернатор озвучил важную задачу новому главврачу Александро-Мариинской больницы

Чуть менее месяца назад в главной астраханской больнице региона сменился руководитель - после пяти дет руководства на место Евгения Калашникова пришел Марат Сайфулин, который последние 15 лет возглавлял областной противотуберкулезный диспансер.
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