В 2023 году в Тамбовской области больше всего подорожали яйца, капуста и мясо птицы

В 2023 году цены на продукты в Тамбовской области выросли на 8,1%. Такие данные приводит Тамбовстат. Больше всего за год подорожали: яйца – на 54,3%, мясо птицы – на 27,4%, свинина – на 14,7%, консервы овощные – на 9,3%, сахар – на 8,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 7,8%.