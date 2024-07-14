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А не нужно было скакать.Часть 9. У Тараса проблемы на приёмке....

А не нужно было скакать.Часть 9. У Тараса проблемы на приёмке....

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. По поводу "отказов Тарасам в Шереметьево ", в сети есть популярная шутка.

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Комментарии
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Александр Т
Ещё бы черножопых так сортировали.
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