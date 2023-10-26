Юрист Соловьев: если человек навязывает быстрое принятие решений – это мошенник

Россияне могут вовремя распознать телефонного мошенника по основным признакам. В их числе – принуждение к быстрому принятию решений в сфере финансов и недвижимости, а также навязывание стремительного темпа разговора и просьба никому не сообщать о звонке, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван соловьев.