Юрист Соловьев: если человек навязывает быстрое принятие решений – это мошенник

Россияне могут вовремя распознать телефонного мошенника по основным признакам. В их числе – принуждение к быстрому принятию решений в сфере финансов и недвижимости, а также навязывание стремительного темпа разговора и просьба никому не сообщать о звонке, рассказал в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии