Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело в связи с конфликтом между водителями пассажирских автобусов в Костромской области

В социальных медиа опубликована видеозапись, согласно которой в Костроме в результате конфликта водитель маршрутного автобуса применил физическую силу в отношении другого водителя общественного транспорта.
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