Новый биопринтер для борьбы с незаживающими ранами испытают на мини-пигах

В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центре гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер «Биоган» для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы.
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